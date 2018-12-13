شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الأحساء لـ اليوم: الواحة تمتلك مقومات الاختيار ونسخر الإمكانيات لتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

رفع مسؤولو محافظة الأحساء التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وإلى سمو أمير الشرقية وسمو نائبه وإلى سمو محافظ الأحساء وإلى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -حفظهم الله-، بمناسبة قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماعه الذي عقد في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية أمس الأول، باختيار محافظة الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م، مؤكدين أن الأحساء تمتلك مقومات النجاح السياحي، والقيمة التاريخية ذات المكانة الكبيرة، والثقافية الواسعة، وعراقة المواقع الأثرية التي يحتضنها إرث الأحساء الحضاري.

نجاحات تتواصل

وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم: إن إقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة باختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م، والتي استوفت كافة الشروط المرجعية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة، بحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية، يمثل إقرارا جديدا يسجل للأحساء.

وأردف: بهذه المناسبة أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كل التهاني والتبريكات، والشكر والتقدير على دعمهما ورعايتهما للجهود الرامية إلى تعزيز السياحة داخل مملكتنا الغالية، وباسم الأحساء، نبعث جميل الشكر لأمير التراث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على ما يوليه من متابعة دقيقة وعناية فائقة للسياحة والتراث بالمملكة.

وأضاف: كل التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومحافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، على الدعم اللامحدود ومتابعتهم الكريمة في التنمية السياحية بالمنطقة.

كنوز أثرية

ورفع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد الفريدة، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

وأكد الفريدة أن اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير والرعاية والاهتمام من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث لقيت الأحساء وكبقية مناطق المملكة من الرعاية والاهتمام الأبوية من القيادة ما أوصلها خلال هذا العام للتسجيل موقعا تراثيا عالميا في اليونسكو، ثم يأتي إعلان الأمس باعتبارها عاصمة للسياحة العربية الأمر الذي يعزز من مكانة صناعة السياحة في وطننا العظيم.

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهذه المناسبة، مشددا على أنها تأتي بجهد استثنائي وعظيم من سموه الكريم.

واستطرد الفريدة: يسرني أن أرفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ولصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، والذين لا يألون جهدا في أن تمضي عجلة السياحة في واحة الأحساء بشكل متسارع.

رؤية 2030

وقال رئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد البوعلي: مبروك لنا جميعا، فبعد أقل من ٦ أشهر على اختيار الأحساء موقع تراث عالميا‬ ها هي‫ الأحساء عاصمة للسياحة العربية، مؤكدا أن المجلس البلدي عمل ما استطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، وسنعقد أكثر من لقاء لنسهم في تحقيق هذا الاختيار وتحقيق الأهداف المنشودة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

واحة متجددة

وقال مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس خالد الحسيني: واحة الأحساء تحمل جمال الطبيعة وعمق التاريخ وثقافة إنسان وهي مصدر التجدد والاستدامة، والأحساء تتطلع إلى المزيد من التطوير، ومن حقها علينا جميعا أن نسعى في تطويرها بأفكارنا، وكتاباتنا، ومحافظتنا عليها، وزيادة جمالها، وتقدمها في ظل تطلعات ولاة أمورنا الطموحة، إن اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية هو إنجاز يضاف لمنجزات الوطن، وهو لقب يحملنا كثيرا من المسؤوليات، ويجعلنا نضاعف الجهود لتصبح الأحساء عاصمة للتفرد والجمال كل عام.

قيادتنا رشيدة

وهنأ رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، ونيابة عن منسوبي المؤسسة القيادة الرشيدة بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية للعام 2019، مؤكدا أن المؤسسة تسخر كافة إمكانياتها ومرافقها ومواقعها داخل واحة الأحساء لدعم هذا الاختيار الذي يأتي بعد إدراجها في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، وقال: اختيار الأحساء لتكون عاصمة للسياحة العربية يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة ويواكب تطلعاتها وتحقيقا لرؤية المملكة 2030م وإبرازا لهذه الواحة التاريخية.