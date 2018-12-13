شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة حققت قفزات كبرى في عهد ملك الحزم والعزم والان نبدء بالتفاصيل

قال بدر بن سعود الطريفي الشمري نائب المندوب الدائم للمملكة بجامعة الدول العربية إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة ، ذكرى غالية على جميع أبناء الشعب السعودي ، وتجسّد التلاحم بين القيادة والشعب.

مشيرا في تصريحات لـ" اليوم" إلى أن المملكة حققت قفزات كبيرة وفي كافة المجالات منذ تولى الملك سلمان مسؤولية إدارة البلاد إذ أنه على الصعيد الداخلي تم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 التي تستهدف وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة ، كما تم إطلاق برامج إصلاح اقتصادية دفعت البنك الدولي لتصنيف السعودية من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم ، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال .

وأوضح الشمري أن المملكة تصدت بقوة لمواجهة الفساد للتأكيد على ما تشهده من إصلاحات غير مسبوقة نالت تقدير واهتمام المؤسسات الدولية ، كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "أكبر إصلاح هيكلي في تاريخ السعودية" بالدفع بقيادات الصف الثاني من شريحة الشباب في مناصب أمراء المناطق ونوابهم، بالاضافة الى الوزراء والمناصب العليا في الدولة .

وقال نائب مندوب المملكة بجامعة الدول العربية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعطي اهتماما كبيرا للبني التحتية لعدد ضخم من المشروعات الوطنية العملاقة والتي تعود فوائدها على المواطن بالخير ما يزيد من رفع مستوى الدخل وتحسن الأحوال المعيشية التي تحرص عليها القيادة السعودية، مؤكدا أن مشروع "نيوم" الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وتبلغ تكلفته 500 مليار دولار أحد ركائز المستقبل للمملكة من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط .

وثمن الشمري، منح الملك سلمان بن عبد العزيز المرأة السعودية ميزات عدة مثل حق قيادة السيارة والمشاركة في الانتخابات والإنخراط بشكل فاعل في كافة فعاليات المجتمع ، وشدد على أن الملك سلمان يرعى عددا كبيرا من المشروعات الإنسانية سواء داخل أو خارج المملكة، لافتا إلى أنه يشار بالبنان إلى الدور السعودي المؤثر في هذا المجال عن طريق مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يهدف إلى خدمة ومساعدة ضحايا الكوراث والصراعات في العالم .

وعن السياسية الخارجية السعودية قال بدر الشمري نائب المندوب الدائم للمملكة بجامعة الدول العربية إن المملكة تمثل نقطة ارتكاز ورأس الخيمة وعمود رئيس تتكأ عليه الدول الشقيقة في ظل ما يشهده الوطن العربي من أزمات طاحنة أدت إلى سقوط أنظمة عربية ، مؤكدا أن السياسية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد باتت نموذجا يحتذى به ، مشيرا إلى أن المملكة خلال الفترة الأخيرة تمكنت من خلال قيادة التحالف العربي في التصدي لمؤامرة إيران بتقسيم دولة اليمن عن طريق زرع ميلشيا الحوثي ، كما ساهمت بقوة في إعادة الاتزان للمشهد السياسي العربي المعقد بدورها المؤثر القوي في عملية السلام بالشرق الأوسط بدعمها اللامحدود لفلسطين وفي قضايا العراق وسوريا وليبيا ، وتصدت بجسارة لخطر التنظيمات الإرهابية وأجهضت مؤامرت عدة ضد دول شقيقة بالتنسيق مع الدول المؤثرة في المنطقة مثل مصر ، مؤكدا أن القوى الدولية والأقليمية أشادت عن طريق مسؤوليها وفي كافة المحافل الكبرى بالجهود السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط عامة والوطن العربي خاصة .

وقال الشمري إن السياسية السعودية الخارجية بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرؤية الشاملة الواعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حققت نجاحات كبرى وتصدت لعدد من المخططات التي كانت تستهدف النيل من استقرار المملكة .