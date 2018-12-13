شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيو الشرقية يجددون الولاء للملك والان نبدء بالتفاصيل

عبر رياضيو المنطقة الشرقية عن تجديد الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذكرى البيعة، وتجديد العهد والطاعة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قيادة هذه البلاد الطاهرة، التي تسير نحو التطور الدائم والرقي في جميع المجالات، وذكر الرياضيون لـ«الميدان» أن الكلمات تعجز عن التعبير في وصف هذه المناسبة السعيدة وتجديد الولاء والطاعة للملك، الوالد القائد، الذي توالت في عهده -حفظه الله- المنجزات الكبيرة، التي يفخر بها أي إنسان يعيش على أرض هذه البلاد الطاهرة.

عبر رياضيو المنطقة الشرقية عن تجديد الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذكرى البيعة، وتجديد العهد والطاعة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قيادة هذه البلاد الطاهرة، التي تسير نحو التطور الدائم والرقي في جميع المجالات، وذكر الرياضيون لـ«الميدان» أن الكلمات تعجز عن التعبير في وصف هذه المناسبة السعيدة وتجديد الولاء والطاعة للملك، الوالد القائد، الذي توالت في عهده -حفظه الله- المنجزات الكبيرة، التي يفخر بها أي إنسان يعيش على أرض هذه البلاد الطاهرة.

وأكد الرياضيون في أندية الدمام والخبر لـ«الميدان» ومن خلال كلمات التعبير، التي جالت خواطرهم فيها أن الجميع يجدد العهد للملك في ربوع المنطقة الشرقية، التي تشهد التطور يوما بعد يوم في ظل حكومتنا الرشيدة، ووسط الإنجازات الرياضية وغيرها في جميع المدن، مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على كل ما فيه الخير والنجاح لشباب ومواطني المنطقة الشرقية، والمملكة بشكل عام.

» الشهيل: شعب وملك وولاء لا مثيل له

أكد فيصل الشهيل أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين مناسبة تاريخية في قلوب جميع أبناء هذه المنطقة الغالية على قلوب الجميع، وقال الشهيل: إن هذه المناسبة ستبقى خالدة في قلوب الجميع، الكبار والصغار، وبلادنا الغالية تعيش نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وهذا الأمر يحسدنا عليه القاصي والداني، فالحمد لله على هذه النعمة الغالية، التي جعلتنا ولله الحمد مميزين بين دول العالم أجمع، بقيادة حكيمة وأمن دائم وشعب طموح يقف مع حكومته في كل المناسبات، ونحن نفخر بالمشاريع الكبيرة، التي تؤكد مدى التطور الذي نعيشه، ومن بينها المشاريع الرياضية، التي وضعتنا في مقدمة الدول، ونسأل الله أن يحفظ ملكنا الغالي ومن تطور إلى تطور لبلادنا، حفظها الله من كل مكروه.

» الدوسري: ازدهار ليس له مثيل بذكرى البيعة

أكد رئيس نادي الاتفاق السابق، عبدالعزيز الدوسري، أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تاريخية في قلوب أبناء الشرقية جميعا. وقال: إننا كرياضيين نسعد ونفخر بهذه الذكرى الغالية، فالتطور والازدهار الذي تعيشه بلادنا الغالية ومنطقتنا الحبيبة، بفضل الله أولا، ثم بفضل اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده. وقال الدوسري: إن بلادنا الغالية وحكومتنا الرشيدة تسعى دائما وأبدا لرقي المواطن والاهتمام بفئة الشباب، ومن هنا نلحظ الاهتمام الكبير بتنمية المنشآت الرياضية في جميع المناطق لاحتواء شباب الوطن في بوتقة الاهتمام والرعاية، ولذلك نشاهد المنافسات الرياضية تزخر بالتواجد العالمي لشباب المملكة في انتظار تواصل المنافسات الرياضية في الصعيد العالمي والوصول دائما وأبدا إلى أعلى المستويات.

» الزياني: نجدد العهد والولاء للوالد القائد

قال المدرب الوطني السابق بنادي الاتفاق والمنتخب الأول لكرة القدم خليل الزياني: شكرا يا خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام الغالي والكبير بمنطقتنا الغالية المنطقة الشرقية، وهذا الاهتمام ليس بالغريب، فذكرى البيعة التي نعيشها جميعا مفخرة لنا، ونجدد العهد والولاء لكم يا خادم الحرمين الشريفين دائما وأبدا في جميع المناسبات، حفظ الله ملكنا ووطننا من كل سوء وأدام الأمن والأمان على الشعب السعودي وعلى جميع مناطقنا الغالية في ظل حكومتنا الرشيدة، التي هي حاضرة مع المواطن في كل المناسبات.

» السنيد: اهتمام حكيم ولا محدود من القيادة الرشيدة

أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تأتي والتطور الرياضي الذي تعيشه بلادنا، خاصة في المنطقة الشرقية وصلنا به إلى عداد الدول المتقدمة العالمية في مجال الرياضة، والدليل وصولنا إلى العديد من المناسبات الرياضية العالمية ورفع اسم المملكة بين جميع الدول ولله الحمد، كل هذا بفضل الاهتمام الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وبإذن الله تتواصل الإنجازات التنموية رياضيا وتجاريا وعالميا لنضاهي بها جميع دول العالم. ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه، وأن يزيدنا لحمة وقوة في وجه مَنْ يتربص بنا سوءا.

» جمال العلي: بيعة وتلاحم حكومة وشعبًا

قال عضو شرف نادي القادسية جمال العلي: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تؤكد التلاحم الكبير بين القيادة والشعب، وإن هذا التلاحم يجعل بلادنا قوية في كل الظروف التي تحيط بنا، وأضاف العلي: إن هذه الذكرى الغالية تعتبر تاريخية بالنسبة لنا كمواطنين، التي نستقبلها لنؤكد الولاء والطاعة لحكومة بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وكلنا نؤكد الاستمرار في مسيرة النماء التي تعيشها بلادنا الغالية في جميع المجالات.

» الزامل: تجديد البيعة وتطور رياضي كبير

وصف رئيس نادي القادسية مساعد الزامل ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين بالحدث التاريخي والكبير، وقال: إن التطور والازدهار الذي تعيشه بلادنا الغالية ومن خلال اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالعديد من المشاريع يؤكد أن بلادنا تتطور بين البلدان وعلى مستوى عالمي كما هو الحال للتطور الرياضي، الذي نعيشه موسما بعد آخر، ونلمس هذا التطور من خلال افتتاح المنشآت الرياضية في جميع المناطق، التي تخدم فئة الشباب وتحتويهم من خلال ممارسة أنواع الرياضة المحببة لهم، لنراهم أقوياء يدافعون عن الوطن من كل مكروه. حفظ الله ملكنا ووطننا من كل مكروه، وبإذن الله ستتواصل الإنجازات الرياضية وغيرها على مدى الأيام، لنؤكد أن بلادنا الغالية بلاد الخير والنماء في كل الأوقات وعلى مدى السنين.

» الموسى: تأكيد الولاء للقيادة الرشيدة

قال عضو شرف نادي القادسية عبدالعزيز الموسى: إن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين تمثل مناسبة كبيرة وعظيمة لنا جميعا، فالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا الغالية في جميع المجالات يؤكد حرص القيادة على توفير كل سبل الراحة والهناء للمواطن ومَنْ يعيش على أرض هذه البلاد، ونجدد اليوم البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين ونؤكد وقوفنا مع قيادتنا الحكيمة، التي تحرص كل الحرص على تواجد بلادنا الغالية في أعلى المراتب.

» لطفي الدوسري: جهود تنموية هائلة

وصف رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأنها من المناسبات التي تأتي وتسعد كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطاهرة، وقال: نستذكر الجهود التنموية الهائلة، التي بذلتها قيادة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ومن بعده أبناؤه البررة، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحريص على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للمواطنين وتحقيق مزيد من الرخاء والرفاهية لهم، والملك -يحفظه الله- عمل منذ تولي مقاليد الحكم ومسؤولية إدارة دفة البلاد من أجل نماء البلاد ورخاء الشعب ورفاهيته.

» الجميعة: تطور في كل المجالات مع ذكرى البيعة

قال رئيس نادي الشرقية لذوي الاحتياجات الخاصة د. خالد بن ناصر الجميعة: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تعكس الصورة الحقيقية للعلاقة بين القائد والشعب، التي تتسم بالتواصل اليومي والمتابعة الدقيقة لكل شؤون المواطن والوطن، والزيارات التفقدية التي يقوم بها قادة البلاد، تؤكد عمق هذه الصلة، وتضيف إليها المزيد، ولذلك فإننا نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكلنا نتطلع دائما وأبدا إلى استمرار الازدهار والرفعة لبلادنا الغالية. واختتم بقوله: إن التطور الرياضي الذي تشهده بلادنا في كل المناطق شاهد على التقدم الكبير لبلادنا بقيادة حكومتنا الرشيدة، وهذه المناسبة التاريخية، التي نتطلع من خلالها إلى تواصل النهضة الكبيرة في جميع المجالات وتواصل النهضة الرياضية، التي تمتد من خلال الاهتمام بالمنشآت واحتضان الشباب يوميا لخلق جيل محب لوطنه باذل للروح له.

» العبدالكريم: يوم مبارك وشعب وفي

قال عضو شرف نادي الاتفاق بدر العبدالكريم في ذكرى البيعة للملك: إننا نعيش هذا اليوم المبارك وبلادنا الغالية تسير من تطور إلى تطور ملموس يشهد له القاصي والداني، وأضاف: إننا كرياضيين نجدد البيعة للملك، وسمو ولي العهد، وكلنا نسير في طريق التنمية الشاملة لبلاد الخير المملكة العربية السعودية، حفظ الله ملكنا وحكومتنا وبلادنا من كل مكروه وأدام علينا نعمتي الأمن والأمان. وقال: الملك الوالد القائد -أطال الله عمره- عودنا في هذا البلد المبارك على التلاحم والتعاضد بين القيادة والشعب، وهذا ديدن حكام المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. إن هذه الذكرى الغالية تأتي ونسأل الله أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مملكة الخير والعطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

» الصياح: مناسبة تعني الشيء الكثير

قال رئيس نادي الثقبة خالد الصياح: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تؤكد معنى التلاحم بين القيادة والمواطن، وأضاف: إن الشعب السعودي يكن لقيادته الحب قبل الولاء والطاعة، حيث تشهد بلادنا كل الخير والأمن والأمان والنهضة الرياضية والشبابية قبل كل شيء، ولتتواصل مسيرة الخير والنماء في ظل حكومتنا الرشيدة، حفظ الله ملكنا الغالي وبلادنا والشعب السعودي، ولتظل مملكتنا الغالية واحة للخير والأمان لجميع أبناء الأمة الإسلامية. وواصل: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعني الشيء الكثير لنا جميعا، وتأكيد الولاء أيضا لمقام سمو ولي العهد، وبإذن الله تتواصل مسيرة الخير والنماء في جميع المجالات.

وأكد الرياضيون في أندية الدمام والخبر لـ«الميدان» ومن خلال كلمات التعبير، التي جالت خواطرهم فيها أن الجميع يجدد العهد للملك في ربوع المنطقة الشرقية، التي تشهد التطور يوما بعد يوم في ظل حكومتنا الرشيدة، ووسط الإنجازات الرياضية وغيرها في جميع المدن، مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على كل ما فيه الخير والنجاح لشباب ومواطني المنطقة الشرقية، والمملكة بشكل عام.

» الشهيل: شعب وملك وولاء لا مثيل له

أكد فيصل الشهيل أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين مناسبة تاريخية في قلوب جميع أبناء هذه المنطقة الغالية على قلوب الجميع، وقال الشهيل: إن هذه المناسبة ستبقى خالدة في قلوب الجميع، الكبار والصغار، وبلادنا الغالية تعيش نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وهذا الأمر يحسدنا عليه القاصي والداني، فالحمد لله على هذه النعمة الغالية، التي جعلتنا ولله الحمد مميزين بين دول العالم أجمع، بقيادة حكيمة وأمن دائم وشعب طموح يقف مع حكومته في كل المناسبات، ونحن نفخر بالمشاريع الكبيرة، التي تؤكد مدى التطور الذي نعيشه، ومن بينها المشاريع الرياضية، التي وضعتنا في مقدمة الدول، ونسأل الله أن يحفظ ملكنا الغالي ومن تطور إلى تطور لبلادنا، حفظها الله من كل مكروه.

» الدوسري: ازدهار ليس له مثيل بذكرى البيعة

أكد رئيس نادي الاتفاق السابق، عبدالعزيز الدوسري، أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تاريخية في قلوب أبناء الشرقية جميعا. وقال: إننا كرياضيين نسعد ونفخر بهذه الذكرى الغالية، فالتطور والازدهار الذي تعيشه بلادنا الغالية ومنطقتنا الحبيبة، بفضل الله أولا، ثم بفضل اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده. وقال الدوسري: إن بلادنا الغالية وحكومتنا الرشيدة تسعى دائما وأبدا لرقي المواطن والاهتمام بفئة الشباب، ومن هنا نلحظ الاهتمام الكبير بتنمية المنشآت الرياضية في جميع المناطق لاحتواء شباب الوطن في بوتقة الاهتمام والرعاية، ولذلك نشاهد المنافسات الرياضية تزخر بالتواجد العالمي لشباب المملكة في انتظار تواصل المنافسات الرياضية في الصعيد العالمي والوصول دائما وأبدا إلى أعلى المستويات.

» الزياني: نجدد العهد والولاء للوالد القائد

قال المدرب الوطني السابق بنادي الاتفاق والمنتخب الأول لكرة القدم خليل الزياني: شكرا يا خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام الغالي والكبير بمنطقتنا الغالية المنطقة الشرقية، وهذا الاهتمام ليس بالغريب، فذكرى البيعة التي نعيشها جميعا مفخرة لنا، ونجدد العهد والولاء لكم يا خادم الحرمين الشريفين دائما وأبدا في جميع المناسبات، حفظ الله ملكنا ووطننا من كل سوء وأدام الأمن والأمان على الشعب السعودي وعلى جميع مناطقنا الغالية في ظل حكومتنا الرشيدة، التي هي حاضرة مع المواطن في كل المناسبات.

» السنيد: اهتمام حكيم ولا محدود من القيادة الرشيدة

أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تأتي والتطور الرياضي الذي تعيشه بلادنا، خاصة في المنطقة الشرقية وصلنا به إلى عداد الدول المتقدمة العالمية في مجال الرياضة، والدليل وصولنا إلى العديد من المناسبات الرياضية العالمية ورفع اسم المملكة بين جميع الدول ولله الحمد، كل هذا بفضل الاهتمام الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وبإذن الله تتواصل الإنجازات التنموية رياضيا وتجاريا وعالميا لنضاهي بها جميع دول العالم. ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه، وأن يزيدنا لحمة وقوة في وجه مَنْ يتربص بنا سوءا.

» جمال العلي: بيعة وتلاحم حكومة وشعبًا

قال عضو شرف نادي القادسية جمال العلي: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تؤكد التلاحم الكبير بين القيادة والشعب، وإن هذا التلاحم يجعل بلادنا قوية في كل الظروف التي تحيط بنا، وأضاف العلي: إن هذه الذكرى الغالية تعتبر تاريخية بالنسبة لنا كمواطنين، التي نستقبلها لنؤكد الولاء والطاعة لحكومة بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وكلنا نؤكد الاستمرار في مسيرة النماء التي تعيشها بلادنا الغالية في جميع المجالات.

» الزامل: تجديد البيعة وتطور رياضي كبير

وصف رئيس نادي القادسية مساعد الزامل ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين بالحدث التاريخي والكبير، وقال: إن التطور والازدهار الذي تعيشه بلادنا الغالية ومن خلال اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالعديد من المشاريع يؤكد أن بلادنا تتطور بين البلدان وعلى مستوى عالمي كما هو الحال للتطور الرياضي، الذي نعيشه موسما بعد آخر، ونلمس هذا التطور من خلال افتتاح المنشآت الرياضية في جميع المناطق، التي تخدم فئة الشباب وتحتويهم من خلال ممارسة أنواع الرياضة المحببة لهم، لنراهم أقوياء يدافعون عن الوطن من كل مكروه. حفظ الله ملكنا ووطننا من كل مكروه، وبإذن الله ستتواصل الإنجازات الرياضية وغيرها على مدى الأيام، لنؤكد أن بلادنا الغالية بلاد الخير والنماء في كل الأوقات وعلى مدى السنين.

» الموسى: تأكيد الولاء للقيادة الرشيدة

قال عضو شرف نادي القادسية عبدالعزيز الموسى: إن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين تمثل مناسبة كبيرة وعظيمة لنا جميعا، فالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا الغالية في جميع المجالات يؤكد حرص القيادة على توفير كل سبل الراحة والهناء للمواطن ومَنْ يعيش على أرض هذه البلاد، ونجدد اليوم البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين ونؤكد وقوفنا مع قيادتنا الحكيمة، التي تحرص كل الحرص على تواجد بلادنا الغالية في أعلى المراتب.

» لطفي الدوسري: جهود تنموية هائلة

وصف رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأنها من المناسبات التي تأتي وتسعد كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطاهرة، وقال: نستذكر الجهود التنموية الهائلة، التي بذلتها قيادة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ومن بعده أبناؤه البررة، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحريص على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للمواطنين وتحقيق مزيد من الرخاء والرفاهية لهم، والملك -يحفظه الله- عمل منذ تولي مقاليد الحكم ومسؤولية إدارة دفة البلاد من أجل نماء البلاد ورخاء الشعب ورفاهيته.

» الجميعة: تطور في كل المجالات مع ذكرى البيعة

قال رئيس نادي الشرقية لذوي الاحتياجات الخاصة د. خالد بن ناصر الجميعة: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تعكس الصورة الحقيقية للعلاقة بين القائد والشعب، التي تتسم بالتواصل اليومي والمتابعة الدقيقة لكل شؤون المواطن والوطن، والزيارات التفقدية التي يقوم بها قادة البلاد، تؤكد عمق هذه الصلة، وتضيف إليها المزيد، ولذلك فإننا نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكلنا نتطلع دائما وأبدا إلى استمرار الازدهار والرفعة لبلادنا الغالية. واختتم بقوله: إن التطور الرياضي الذي تشهده بلادنا في كل المناطق شاهد على التقدم الكبير لبلادنا بقيادة حكومتنا الرشيدة، وهذه المناسبة التاريخية، التي نتطلع من خلالها إلى تواصل النهضة الكبيرة في جميع المجالات وتواصل النهضة الرياضية، التي تمتد من خلال الاهتمام بالمنشآت واحتضان الشباب يوميا لخلق جيل محب لوطنه باذل للروح له.

» العبدالكريم: يوم مبارك وشعب وفي

قال عضو شرف نادي الاتفاق بدر العبدالكريم في ذكرى البيعة للملك: إننا نعيش هذا اليوم المبارك وبلادنا الغالية تسير من تطور إلى تطور ملموس يشهد له القاصي والداني، وأضاف: إننا كرياضيين نجدد البيعة للملك، وسمو ولي العهد، وكلنا نسير في طريق التنمية الشاملة لبلاد الخير المملكة العربية السعودية، حفظ الله ملكنا وحكومتنا وبلادنا من كل مكروه وأدام علينا نعمتي الأمن والأمان. وقال: الملك الوالد القائد -أطال الله عمره- عودنا في هذا البلد المبارك على التلاحم والتعاضد بين القيادة والشعب، وهذا ديدن حكام المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. إن هذه الذكرى الغالية تأتي ونسأل الله أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مملكة الخير والعطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

» الصياح: مناسبة تعني الشيء الكثير

قال رئيس نادي الثقبة خالد الصياح: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تؤكد معنى التلاحم بين القيادة والمواطن، وأضاف: إن الشعب السعودي يكن لقيادته الحب قبل الولاء والطاعة، حيث تشهد بلادنا كل الخير والأمن والأمان والنهضة الرياضية والشبابية قبل كل شيء، ولتتواصل مسيرة الخير والنماء في ظل حكومتنا الرشيدة، حفظ الله ملكنا الغالي وبلادنا والشعب السعودي، ولتظل مملكتنا الغالية واحة للخير والأمان لجميع أبناء الأمة الإسلامية. وواصل: إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعني الشيء الكثير لنا جميعا، وتأكيد الولاء أيضا لمقام سمو ولي العهد، وبإذن الله تتواصل مسيرة الخير والنماء في جميع المجالات.