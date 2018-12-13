شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الجبيل: مشاريع وإنجازات متسارعة في عهد الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من مسؤولي محافظة الجبيل، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تحمل في طياتها الكثير من الإنجازات في جميع المجالات، وشهدت المملكة في عهده الميمون، العديد من القفزات التنموية للمشاريع المتنوعة والشاملة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والسياحية، مع تحول وطني وأمن واستقرار تفتقده الكثير من بلدان العالم.

وأشادوا بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين من مواجهة الفساد والتركيز على كل ما يحقق النهضة والاستقرار والرفاهية للمواطن.

» قيادة حكيمة

قال محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر: «تمثل الذكرى الرابعة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله بنصره وتوفيقه- حدثا هاما وامتدادا لإرث عظيم يتمثل في قيادة حكيمة ورؤية صائبة ساهمت وبشكل كبير ومتسارع في إضافة إنجازات كبيرة لبلادنا وعلى جميع الأصعدة، فقد شهد عهده الميمون -يحفظه الله- افتتاح العديد من المشاريع الكبيرة في جميع مناطق المملكة شملت مشاريع في مجالات الصحة والطاقة والبتروكيماويات والتعدين وخطوط السكة الحديد كما دشن أيده الله العديد من المشاريع الواعدة والتي ستسهم بإذن الله في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما استمر تحقيق العديد من الإنجازات الهامة في مجالات الرياضة والترفيه لعل أهمها تدشين عدد من المشاريع في مدينة نيوم المدينة الواعدة، كما شهد عدد من مناطق المملكة زياراته الملكية الكريمة والتي حظيت بافتتاحه أيده الله لعدد كبير من المشاريع في مجالات التعليم والصحة والنقل والزراعة والمياه».

» يوم تاريخي

قال رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس صالح القرني: «ذكرى البيعة الرابعة الغالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تمثل يوما تاريخيا وذكرى مجيدة وعنوانا لرقي وطننا العزيز وهذه الذكرى تبين لنا عظمة المنجزات والقيمة المهمة التي حققها القائد المفدى بحنكته وحزمه وحرصه على مصلحة مواطني هذا الوطن المعطاء، وهي ذكرى لمنعطف هام ومشرق في نهضة وتقدم هذه البلاد الطاهرة تمثلت في المشاريع الكبرى والتقدم المطرد في كافة المجالات، حتى أصبحت بلدنا يشار لها بالبنان في ظل دعم ورعاية القيادة المخلصة، أسأل الله أن يحفظ ولاة الأمر وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها».

» تعزيز الشفافية

قال مدير مكتب التعليم بمحافظة الجبيل معمر الزهراني: «تحل علينا الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، أربع سنوات من العزم لبناء دولة قائمة على التنوع الثقافي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة وفق متطلبات العصر الحديث لمواكبة الدول المتقدمة، حيث شهدت الدولة تطوير الأنظمة والقوانين ورفع مستوى الأداء المؤسسي مع التركيز على بناء الإنسان السعودي في جميع المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية لتحقيق الرؤية الطموحة 2030».

وأضاف: «أربع سنوات من الحزم لمواجهة الفساد وتعزيز دور الجهات الرقابية من خلال التشريعات والقوانين التي تعزز الشفافية والحوكمة لرفع مستوى الأداء الحكومي والحد من الهدر المالي، أربع سنوات من الحزم للتصدي لأعداء الوطن ومحاربة الإرهاب ومموليه لحماية حدودنا، ونسأل الله أن يمد خادم الحرمين بالصحة والعافية والتوفيق والسداد وأن يحمي وطننا من شر الحاسدين والحاقدين وينصر جنودنا البواسل المرابطين لحماية حدود الوطن».