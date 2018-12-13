الملك يطلع على المخطط العام وتقدُّم أعمال «مشروع البحر الأحمر»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يطلع على المخطط العام وتقدُّم أعمال «مشروع البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل
يسهم في إضافة 22 مليار ريال إلى الناتج المحلي
الملك يتوسط ولي العهد والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير (واس)
الملك يتوسط ولي العهد والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير (واس)
ووفقا للإستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.
ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واستِحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيلعب دورا مهما في دفع عجلة التنوع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنويا، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.
وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل «مشروع البحر الأحمر» بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الذي أشاد بهدف المشروع الذي سيضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي بالإضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.
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