شكرا لقرائتكم صور.. تنمية رفحاء تعلن أسماء الفائزين بمسابقة ذكرى البيعة‎ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رفحاء، مساء اليوم، الفائزين بمسابقة ذكرى البيعة التي أقامتها اللجنة بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد شارك بالمسابقة أكثر من 380 مشاركًا ومشاركة من أهالي محافظة رفحاء.

وفي الختام قدمت اللجنة درعًا تذكاريًّا لرجل الأعمال حماد الشلاقي على دعمه وتكفله الكامل بالمسابقة.

شاركنا بتعليقك ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.