شكرا لقرائتكم مكافحة المخدرات تحذر من خطر داهم يهدد الأبناء أثناء الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أيام قليلة وتبدأ اختبارات منتصف العام، حيث يتأهب الطلاب، لاستذكار ومراجعة الدروس استعدادًا للاختبارات.

وفي هذا السياق، حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خطر داهم ينشط أيام الامتحانات.

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “أخي متابعات الخليج 365 والمقيم.. مروجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات”.

ووجهت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عنهم قائلة: “وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على 995، وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية”.

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