شكرا لقرائتكم إنقاذ شاب سقط من أعلى شلالات جبال رضوى بينبع النخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشرت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل، انتشال وإنقاذ شاب، سقط في منطقة جبلية وعرة من أعلى شلالات جبال رضوى بمركز تلعة نزا، وذلك بعد خروجه للتنزه للاستمتاع بمنظر الشلالات.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج للاشتباه بإصابته بكسر، وحالته مستقرة الآن.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أنقذت مواطنًا، سقط أثناء صعوده جبل رضوى بقرية تلعة نزا (٦٥ كم بمنطقة وعرة).

وأضاف أنه تم إنزال الشاب، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاشتباه في إصابته بكسر، وحالته مستقرة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.