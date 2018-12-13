شكرا لقرائتكم مداهمة وكر لتصنيع الخمور تديره عمالة وافدة بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - داهم رجال البحث الجنائي، في شرطة منطقة تبوك، وكرا لتصنيع الخمور تديره عمالة وافدة في أحد الأحياء. وتبين أن أفراد العمالة المقبوض عليهم جميعهم من الوافدين، واتخذوا مسكنهم “الشعبي” داخل أحد أحياء تبوك وكراً لإعداد وتصنيع الخمور. وضبطت الشرطة الأدوات المستخدمة، وتم إيقاف أفراد العمالة لتحويلهم لجهة الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للنيابة العامة.

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