شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أن لدى حكومته دعمًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بميناء عدن جنوب البلاد.

وأشاد في مؤتمر صحفي عقده في ميناء عدن للحاويات، بدعم الأشقاء في المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تقديم رافعات مناولة لميناء عدن، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن (YCHO).

وأكد عبدالملك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن حكومته ماضية في إجراء إصلاحات في المراحل والمرافق كافة، وهي تستمد قوتها من الشعب اليمني التوّاق لإجراء إصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد.

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