شكرا لقرائتكم المرور: 4 إجراءات لجعل المركبة آمنة للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - وجهت، الإدارة العامة للمرور نصائح باتباع إجراءات ضرورية لجعل المركبة وسيلة نقل آمنة خاصة بالنسبة للأطفال. ونشر المرور السعودي، إنفوجرافيك توعويا عبر حسابه الرسمي في تويتر، تضمن إجراءات لجعل المركبة أكثر أماناً للأطفال كالتالي: – أمن الأبواب بجعلها تفتح من الخارج فقط – أمن أزرار فتح النوافذ بحيث تفتح فقط من عند السائق – ضع الأطفال بمقاعد الأمان المخصصة لهم – لا تترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

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