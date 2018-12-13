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شكرا لقرائتكم الجهني يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - توقع خبير الطقس والمناخ، زياد الجهني، حالة مطرية اليوم الخميس، على عدة مناطق.
وأوضح الجهني في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن الأمطار تتجه يوم الخميس بمشيئة الله إلى المنطقة الجنوبية الغربية، وما بين جازان والطائف، مروراً بعسير والباحة.
وأضاف زياد الجهني، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة باتجاه جازان، خاصة خلال ساعات النهار“.
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