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شكرا لقرائتكم رئيس الحكومة التونسية يصل الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وصل دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم الرياض .
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد ، ومندوب من المراسم .
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