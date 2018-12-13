شكرا لقرائتكم العيسى يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية في الفصل الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، عن تحول جديد ستشهده إستراتيجيات المناهج الدراسية بدء من الفصل الدراسي القادم وما يليه من الأعوام الدراسية القادمة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم لن تتوانى في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بتفاصيلها وأدق جزئياتها وفق متطلبات رؤية 2030.

وأكد معاليه أن مرحلة تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المحتوى العلمي مستمرة خاصة في زمن الانفجار المعرفي والمعلوماتي الذي يمثل التحدي الأكبر لدى الطلاب اليوم على مستوى العالم.

وألمح العيسى أن إدخال مهارات القرن الحادي والعشرين على المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية والتي شملت التفكير الناقد بناء على المنهج الفلسفي، ومبادئ القانون، والثقافة المالية ستسهم في تهيئة الطلاب والطالبات وتسلحهم لمهارات القرن وحل المشكلات، والمشاركة بشكل متزايد في التواصل بين الثقافات، والتفكير النقدي والإبداعي، والتكامل التكنولوجي.

وأعلن الوزير العيسى عن عودة منهج الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، على أن تكون بقية السنوات في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي القادم.

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، والمؤسسات ذات الخبرة، أعلنت أول أمس إطلاق مجموعة من المناهج المقررة لمختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني، وكذلك العام الدراسي القادم.

حيث سيكون مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة هو النسخة العربية الأولى من مقرر يتم تطبيقه في أكثر من 60 دولة بالعالم ويحتوي المقرر على أربعة أقسام هي: كتاب الطالب، دليل المعلم، دليل الأسرة، دليل المتدرب.

فيما يتعرف طلاب المرحلة الثانوية على أربعة محاور للقانون كالتعرف على القانون ومصادره، والمؤسسات القانونية في الوطن، وبناء اتجاهات إيجابية نحو القانون واحترامه، ومعرفة الأنظمة القانونية المرتبطة بحياتنا.

وعن منهج الخط والإملاء للصف الثالث فقد احتوى المنهج رسومًا متحركة وتطبيقات جديدة لممارسة الخط والإملاء وجميع النصوص المقررة ستكون مستمدة من رؤية المملكة 2030 ليتم ترسيخها في أذهان الأطفال.

وتأتي هذه التطورات الجديدة التي شهدتها المقررات الدراسية في وقت مكنت طلاب المرحلة المتوسطة من الاستعداد لاختباراتهم عبر الحصول على شروحات توضيحية لدروس مادتي لغتي، والرياضيات تتضمن حل للأسئلة في نهاية شرح كل درس، وذلك عبر منصة عين الوطنية أو عبر التطبيقات الخاصة على الأجهزة الذكية، فضلًا عما تحتويه المنصة والتطبيق من بنك معلومات ضخم يحتوي على 100 ألف من الأسئلة والتمارين المتنوعة لكل المواد ولكل المراحل، يستطيع الطالب العودة إليها، كما يمكن لولي الأمر أن يقيم قدرات أبنائه من خلالها.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.