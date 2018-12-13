شكرا لقرائتكم نجاح 3 عمليات قلب مفتوح في تخصصي تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكن فريق من قسم جراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من إجراء ثلاث عمليات قلب مفتوح.

الجراحة الأولى لسيدة كانت تعاني من ضيق بالتنفس بسبب تجمع مياه على الرئة وبعد الكشف المبدئي تبين وجود انسداد في الصمام الأورطي وتم إجراء عملية قلب مفتوح وتغيير الصمام بنجاح ولله الحمد وهي الآن بصحة جيدة.

والعملية الثانية لمريض بالعقد الرابع من العمر حيث تم تغيير شرايين مع وجود جلطة سابقة وهو الآن حالته مستقرة.

وأما العملية الثالثة فكانت لمريض بالعقد الخامس من العمر حيث كان يعاني من تضيق شرايين والصمام الميترالي وتم ولله الحمد تغيير الشرايين وهو الآن بحالة صحية جيدة.

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