شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. #مشروع_البحر_الأحمر.. وجهة العالم السياحية قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يعكس مشروع البحر الأحمر، الإمكانات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها المملكة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي في قلب العالم العالمين العربي والإسلامي، فضلا عن كونها حلقة الوصل بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما أنها حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

ويأتي مشروع البحر الأحمر، لينقل المملكة إلى المكانة التي تستحقها بين مصاف الدول الكبرى في الجذب السياحي، في هذه المنطقة التي تذخر بالمناظر الطبيعية الخلابة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- التقى اليوم الأربعاء، في قصر اليمامة في الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، فريق عمل مشروع البحر الأحمر بقيادة السيد جون باغانو الرئيس التنفيذي لـ “شركة البحر الأحمر للتطوير”.

وسيعمل هذا المشروع على صنع التكامل عند الانتهاء من صورته النهائية، إذ سيكون وجهة سياحية تجمع معالمه ما بين: الثقافة، والفكر، والتاريخ، والسياحة، والاقتصاد، وقبل هذا كله تذكر الإنسان بعظمة الخالق الذي أبدع هذا المكان ورسم مكوناته الطبيعية، وأوجد فيها مختلف الكائنات الحية، وطرز سماء المكان بالمجرات والنجوم التي تطل على مرتادي المشروع بشكل واضح كل ليلة بلمعتها البرّاقة لتعطي للمهتمين في الفلك درسًا في خريطة السماء، تجاورها على مرمى البصر معالم إسلامية عريقة تتحدث عن عهد النبوة في مدائن صالح، وسط أجواء آمنة قل توفرها في العديد من البلدان التي تمتلك مثل هذه المشروعات السياحية.

ويضم البحر الأحمر تنوعًا أحيائيًّا ومناخيًّا فريدًا من نوعه في العالم، واهتمت به المملكة على مر عهود قياداتها- رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- الذي أطلق رؤية المملكة 2030 الداعية إلى المحافظة على هذا التنوع البديع، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه، إلى جانب التنظيمات التي أقرت سابقًا مثل: الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة، وهو ما أخذ في الحسبان من قِبل مشروع البحر الأحمر.

وقدَّم خلال الاستقبال عرض مرئي عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

ووفقًا للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية. ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع.

كما سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيلعب دورًا مهمًّا في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنويًّا، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.

وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل “مشروع البحر الأحمر” بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الذي أشاد بهدف المشروع الذي سيضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي بالإضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

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