شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم لها، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح على منطقة الرياض وخاصة على رماح والزلفي والأرطاوية والأجزاء المجاورة وقد تمتد إلى العاصمة والخرج والأجزاء المجاورة لها.

كما أطلقت الأرصاد تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة القصيم وخاصة بريدة وتشمل عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأجزاء المجاورة لها، كما أطلقت الأرصاد نفس التنبيه بخصوص المنطقة الشرقية.

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