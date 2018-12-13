شكرا لقرائتكم سلطان بن سلمان يُكرم المصور الراحل مدني سندي بملتقى ألوان السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ارتبط المصور الراحل مدني سندي بملتقى ألوان السعودية طيلة الأعوام التي قضاها بالتصوير حيث كان يحرص على المشاركة مع زملائه وأصدقائه ويتنافس معهم للفوز بإحدى جوائز الملتقى الأهم في مسيرة مصوري المملكة، وبعد أن كان يحضر الراحل لحفل الملتقى ليصعد على منصته مستلماً إحدى جوائز الملتقى في مجال التصوير خلال الدورات السابقة، غاب هذا العام بعد أن وافته المنية في منطقة العلا وهو يرافق أحد أصدقائه في رحلة كان يهدف خلالها التقاط صور مميزة تضاف لأرشيف من الصور الإبداعية التي وثقتها عدسته لمختلف المعالم والمواقع التاريخية والتراثية بمنطقة المدينة المنورة.

وبعد ساعات قليلة من رحيل مدني سندي تلقى ذووه اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لينقل تعازيه في مدني سندي المصور الذي وثق بعدسته صوراً بقيت خالدة في ألبوم الصور الذي بقي ذكرى لكل من يبحث عن جمال الصورة لمختلف المواقع التراثية والتاريخية بالمملكة، كما وجه سموه في أن يكون المصور الراحل مدني سندي حاضراً في ملتقى ألوان السعودية، وإقامة جناح يعرض أهم وأبرز أعمال الراحل ليتعرف عليها الزوار والمهتمين وتقديراً لمجهوده الكبير في العمل الميداني في تصوير المعالم والمقومات السياحية المختلفة، ليحقق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حلم الراحل مدني ويقدم لمسة وفاء بحق كل مواطن يساهم في نقل المعالم التاريخية والتراثية من خلال موهبته في التصوير والأعمال الإبداعية التي تعكس الموروث الثقافي والإرث التاريخي الذي تملكه المملكة.

وخلال حفل ملتقى ألوان السعودية الذي تم إطلاقه مساء هذا اليوم، كرم الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المصور الراحل مدني سندي بحضور والدته وشقيقه ليصعدا لمنصة الملتقى لاستلام التكريم للمصور الراحل وسط الحضور بعد رحلة إبداع وتميز رسم ملامحها المصور الراحل مدني سندي في التقاط صور بقيت خالدة في قلوب المهتمين بجمال التصوير الفوتوغرافي وتفاصيله المختلفة، كما يأتي تقديراً للدور البارز الذي قدمه المصور الراحل في إبراز الطراز العمراني والمشاريع المختلفة التي شهدها المسجد النبوي الشريف والجهود المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن، كما قام سموه بزيارة جناح الراحل المخصص باسمه في المعرض المصاحب للملتقى والذي يبرز أهم أعمال المصور الراحل من خلال عرض أعماله التصويرية الإبداعية التي وثقتها عدسة الراحل وأبرز من خلالها المعالم والمقومات السياحية بطريقة فنية مختلفة ومن جميع الزوايا.

في المقابل قدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة فيصل بن خالد المدني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتوجيهه بتكريم المصور الراحل مدني سندي، وهو الأمر الذي يحرص عليه سموه في تكريم وتقدير كل من يقدم بعمله الصورة الجميلة للمنظومة السياحية والتراثية بشتى المجالات ومختلف المواقع، وأضاف أن تكريم المصور الراحل مدني سندي في ملتقى حفل ألوان السعودية وبحضور المهتمين والمختصين بمجال التصوير الفوتوغرافي هي لمسة وفاء وتقدير لمجهود الراحل طيلة عمله في مجال التصوير التي جمعت بين الإبداع والتميز ونقل المعالم والمقومات السياحية والتراثية بصورة تظهر حجم الرعاية والعناية التي توليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري بكافة تفاصيله المرتبطة به .

يُذكر أن ملتقى ألوان السعودية يهدف إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها من خلال الصورة السياحية وإبراز التنوع المميز فيها وتشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية وتراث وآثار وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري وإنساني فريد إضافة إلى تعزيز معرفة متابعات الخليج 365 بوطنه وتنمية اهتمامه وتعريف المقيم على أرض المملكة بالسياحة المحلية وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة .

مدني سندي في سطور

– يعد المصور الراحل مدني سندي من أحد أشهر مصوري المملكة، واشتهرت عدسته بتوثيق معالم المدينة المنورة وتفاصيلها المختلفة، كما أن أعماله كانت حاضرة في مختلف المناسبات والمسابقات ونشرت العديد من أعماله على منصات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

فاز بالعديد من الجوائز في ملتقى ألوان السعودية في مجال التصوير.

انتقل سندي إلى رحمة الله تعالى بعد حادث مروري بتاريخ 21 سبتمبر 2018م بالقرب من منطقة العلا الزاخرة بالموروث الثقافي والتاريخي في رحلة مع أحد المصورين وضيوف المدينة المنورة هدفت للتعرف على المعالم التاريخية وتوثيقها وتعريف الضيف بها .

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