شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تلزم مستوردي التبغ بهذا الأمر وتتوعد المخالفين بالعقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ألزمت الھیئة العامة للغذاء والدواء الشركات المستوردة لمنتجات التبغ، بتطبیق لائحة “التغلیف العادي لمنتجات التبغ”، التي تمنع استخدام الألوان الجاذبة والشعارات والصور والمعلومات الترويجیة.

وحددت الھیئة نموذجاً موحداً لعلب السجائر بألوان غیر جذابة، مع إبراز التحذيرات الصحیة المصورة علیه، إضافة إلى وضع أسماء العلامات التجارية والنوع بلون وخط عاديین.

وقال مدير التواصل والتوعیة في ھیئة الغذاء والدواء، عبدالرحمن السلطان، إنه تم منح المستوردين مھلة حتى 1 /5/ 2019 ،وبعدھا سیتم اتخاذ الإجراءات النظامیة في حال عدم الالتزام بتوجیه الھیئة، لكن سیتم السماح بتسويق المنتجات غیر المطابقة للائحة التي تم استیرادھا قبل تاريخ الالتزام حتى 1 /1/ 2020.

وأوضح أن الھدف من ھذه الخطوة، تحسین الصحة العامة وتقلیل جاذبیة منتجات التبغ وإبراز التحذيرات على العبوات والتشجیع على الإقلاع على التدخین، وثني غیر المدخنین عن تعاطي منتجات التبغ.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.