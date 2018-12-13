شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بالبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

رحبت مملكة البحرين بالبيان الختامي الذي صدر اليوم (الأربعاء) في مدينة الرياض لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والذي تم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم تلك الدول، وتأتي ضمن المبادرات الرائدة والمتواصلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرامية لتطوير العمل العربي المشترك، وإرساء الأمن، وتعزيز التنمية في المنطقة والعالم، كما تعكس الحرص الكبير على توفير الأمن والحماية لهذه المنطقة الاستراتيجية والمهمة للملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت مملكة البحرين، أن إقامة هذا الكيان من شأنه تعزيز سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز مصالحها، ودعم جهود ترسيخ الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.