الان تتابع “خيركم” تساعد المكفوفين وضعاف البصر على حفظ القرآن بطرق إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-هاني الثبيتي

لم تستثني جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أي فئة من فئات المجتمع لينالوا من نهل كتاب الله الكريم ، رجالاً ونساءً ، كباراً وصغاراً ، ، عرباً وعجماً ، أصحاء وذوي احتياجات خاصة ، والفئة الأخيرة لقت اهتماماً كبيراً من القائمين على هذه الحلقات والمنتشرة في المحافظة منذ ما يقارب 42 عاماً.

ففئة المكفوفين وضعاف البصر خصصت لهم خيركم عدداً من حلقات القرآن أبرزها بمسجد السرور والنموذجية السادسة والتي يقوم عليها الأستاذ علي باعجاجه – معلم من ذوي الاحتياجات الخاصة وحافظ للقرآن بخيركم – حيث يتعلمون القرآن عبر مصحف برايل وعبر جهاز الكتروني يرددون معه الآيات ، ويتخرج سنوياً من هذه الحلقات عدد من حفظة القرآن.

من جهته ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن هذه الفئة الغالية تسعى الجمعية جاهدة لتذلل لها العقبات ليكونوا من حفظة كتاب الله ، فمن لا يستطيع الوصول للحلقات يمكنه الحصول على تطبيق ( القرآن نورني ) المتوفر بمتجر الجوال باللغتين العربية والانجليزية ، ويستمتع بالخدمات التي يقدمها التطبيق وينال في آخر المطاف شهادة حفظ القرآن بكل سهولة ويسر سواء كان داخل المملكة أو خارجها.