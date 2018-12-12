شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يزور جناح الحرس الوطني في «ألوان السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) زار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم (الأربعاء)، جناح وزارة الحرس الوطني المقام في «ألوان السعودية». زار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم (الأربعاء)، جناح وزارة الحرس الوطني المقام في «ألوان السعودية». ويعرض الجناح صوراً تحكي تاريخ الحرس الوطني ومنجزاته الحضارية والعسكرية.



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