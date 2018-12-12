شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يُكرِّم مركز الملك سلمان بجائزة شخصية العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) كرَّم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مركز الملك سلمان للإغاثة بجائزة شخصية العام لـ«عام زايد»، ضمن الدورة العاشرة لجائزة «حمدان الطبية». كرَّم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مركز الملك سلمان للإغاثة بجائزة شخصية العام لـ«عام زايد»، ضمن الدورة العاشرة لجائزة «حمدان الطبية». وجاء ذلك تقديراً لدور المركز وجهوده في العمل الإغاثي والإنساني حول العالم.



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