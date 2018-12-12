شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: الشاهد يبدأ الخميس زيارة رسمية للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت رئاسة الحكومة التونسية عن اعتزام رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد غداً (الخميس) زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان نشرته الإذاعة الرسمية اليوم (الأربعاء) إن زيارة الشاهد للسعودية تمتد «من 13 إلى 15 ديسمبر الحالي وتأتي تلبية لدعوة تلقاها الشاهد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتندرج في إطار دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب».

وأضاف البيان أن «الزيارة هي أيضا، تأكيد على قوة ومتانة العلاقات المميزة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويحقق تطلع القيادتين، وآمال شعبيهما».