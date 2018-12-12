- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع 22 سائقاً يدشنون منافسات الفورمولا إي الدرعية 2018.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق اليوم الخميس, سباق "السعوديّة للفورمولا إي – الدرعية 2018" في مدينة الدرعية التاريخية، ويستمر حتى 15 ديسمبر، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من 11 دولة هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، نيوزيلندا، بلجيكا، فرنسا، البرازيل ،تايلند، البرتغال الأرجنتين وسويسرا.
وتضم مجموعة المشاركين كوكبةً من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، سيواجهون معاً تحديات عدة في حلبات مألوفة وجديدة في الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) ينتمون لـ11 فريقاً , هي فريق (إنفجنفيرجين ريسنج - المملكة المتحدة), وسيمثله السائقان البريطاني سام بيرد والهولندي روبن فرينجنز، وفريق (إتش دبليو إيه رايس لاب" – ألمانيا) , ويمثله السائقان جاري بافيت وستوافيل فاندورن، وفريق (جيوكس دراجون ريسنج" - الولايات المتحدة الأمريكية ) ويمثلالسائقان الألماني ماكس جانتر والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز، وفريق ( نيسان إي.دامز" – اليابان ) ويمثله السائقان التايلاندي أليكسندر ألبون والسويسري سيباستيان بويمي، وفريق (باناسونيك جاكوار ريسنج" - المملكة المتحدة) وسيتولى قيادة سيارات هذا الفريق البرازيلي نيلسون بيكيت جونيور والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق (فينتوري فورمولا إي" – موناكو) الذي تعاون هذا العام مع سائق سيارات فورمولا 1 البرازيلي فيليب ماسا، والسويسري إدواردو موراتارا.
وفريق (إن أي يو فورمولا إي" - المملكة المتحدة) وسيمثله البريطاني أوليفر تيرفي، والإيطالي لوكا فيليبي , وفريق (ماهيندرا ريسنج" –الهند) الذي تعاقد في هذا السباق مع البلجيكي جيروم دامبروزيو والسويدي فيلكس روزنكوفيست والألماني نيك هيدفيلد لقيادة سياراته ،وفريق (بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" – ألمانيا) ويمثله البريطاني أليكساندر سيمز والبرتغالي أنتونيوو فيلكس دا كوستا، وفريق (دي إس تيكيتا" – الصين) وسيقود الفريق هذا الموسم نجما سباقات فورمولا أي المخضرمين الألماني أندريه لوتيرير، وبطل فورمولا إي لعام 2018 الفرنسي جان-إريك فيرغن، وآخر الفرق المشاركة هو فريق (أودي سبورت آبت شيفلر" – ألمانيا) ويمثله الألماني دانييل آبت والبرازيلي لوكاس دي غراسي.
22 سائقاً يدشنون منافسات الفورمولا إي الدرعية 2018.. اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
ينطلق اليوم الخميس, سباق "السعوديّة للفورمولا إي – الدرعية 2018" في مدينة الدرعية التاريخية، ويستمر حتى 15 ديسمبر، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من 11 دولة هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، نيوزيلندا، بلجيكا، فرنسا، البرازيل ،تايلند، البرتغال الأرجنتين وسويسرا.
وتضم مجموعة المشاركين كوكبةً من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، سيواجهون معاً تحديات عدة في حلبات مألوفة وجديدة في الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) ينتمون لـ11 فريقاً , هي فريق (إنفجنفيرجين ريسنج - المملكة المتحدة), وسيمثله السائقان البريطاني سام بيرد والهولندي روبن فرينجنز، وفريق (إتش دبليو إيه رايس لاب" – ألمانيا) , ويمثله السائقان جاري بافيت وستوافيل فاندورن، وفريق (جيوكس دراجون ريسنج" - الولايات المتحدة الأمريكية ) ويمثلالسائقان الألماني ماكس جانتر والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز، وفريق ( نيسان إي.دامز" – اليابان ) ويمثله السائقان التايلاندي أليكسندر ألبون والسويسري سيباستيان بويمي، وفريق (باناسونيك جاكوار ريسنج" - المملكة المتحدة) وسيتولى قيادة سيارات هذا الفريق البرازيلي نيلسون بيكيت جونيور والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق (فينتوري فورمولا إي" – موناكو) الذي تعاون هذا العام مع سائق سيارات فورمولا 1 البرازيلي فيليب ماسا، والسويسري إدواردو موراتارا.
وفريق (إن أي يو فورمولا إي" - المملكة المتحدة) وسيمثله البريطاني أوليفر تيرفي، والإيطالي لوكا فيليبي , وفريق (ماهيندرا ريسنج" –الهند) الذي تعاقد في هذا السباق مع البلجيكي جيروم دامبروزيو والسويدي فيلكس روزنكوفيست والألماني نيك هيدفيلد لقيادة سياراته ،وفريق (بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" – ألمانيا) ويمثله البريطاني أليكساندر سيمز والبرتغالي أنتونيوو فيلكس دا كوستا، وفريق (دي إس تيكيتا" – الصين) وسيقود الفريق هذا الموسم نجما سباقات فورمولا أي المخضرمين الألماني أندريه لوتيرير، وبطل فورمولا إي لعام 2018 الفرنسي جان-إريك فيرغن، وآخر الفرق المشاركة هو فريق (أودي سبورت آبت شيفلر" – ألمانيا) ويمثله الألماني دانييل آبت والبرازيلي لوكاس دي غراسي.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
12:06 AM
ينطلق اليوم الخميس, سباق "السعوديّة للفورمولا إي – الدرعية 2018" في مدينة الدرعية التاريخية، ويستمر حتى 15 ديسمبر، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من 11 دولة هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، نيوزيلندا، بلجيكا، فرنسا، البرازيل ،تايلند، البرتغال الأرجنتين وسويسرا.
وتضم مجموعة المشاركين كوكبةً من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، سيواجهون معاً تحديات عدة في حلبات مألوفة وجديدة في الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) ينتمون لـ11 فريقاً , هي فريق (إنفجنفيرجين ريسنج - المملكة المتحدة), وسيمثله السائقان البريطاني سام بيرد والهولندي روبن فرينجنز، وفريق (إتش دبليو إيه رايس لاب" – ألمانيا) , ويمثله السائقان جاري بافيت وستوافيل فاندورن، وفريق (جيوكس دراجون ريسنج" - الولايات المتحدة الأمريكية ) ويمثلالسائقان الألماني ماكس جانتر والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز، وفريق ( نيسان إي.دامز" – اليابان ) ويمثله السائقان التايلاندي أليكسندر ألبون والسويسري سيباستيان بويمي، وفريق (باناسونيك جاكوار ريسنج" - المملكة المتحدة) وسيتولى قيادة سيارات هذا الفريق البرازيلي نيلسون بيكيت جونيور والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق (فينتوري فورمولا إي" – موناكو) الذي تعاون هذا العام مع سائق سيارات فورمولا 1 البرازيلي فيليب ماسا، والسويسري إدواردو موراتارا.
وفريق (إن أي يو فورمولا إي" - المملكة المتحدة) وسيمثله البريطاني أوليفر تيرفي، والإيطالي لوكا فيليبي , وفريق (ماهيندرا ريسنج" –الهند) الذي تعاقد في هذا السباق مع البلجيكي جيروم دامبروزيو والسويدي فيلكس روزنكوفيست والألماني نيك هيدفيلد لقيادة سياراته ،وفريق (بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" – ألمانيا) ويمثله البريطاني أليكساندر سيمز والبرتغالي أنتونيوو فيلكس دا كوستا، وفريق (دي إس تيكيتا" – الصين) وسيقود الفريق هذا الموسم نجما سباقات فورمولا أي المخضرمين الألماني أندريه لوتيرير، وبطل فورمولا إي لعام 2018 الفرنسي جان-إريك فيرغن، وآخر الفرق المشاركة هو فريق (أودي سبورت آبت شيفلر" – ألمانيا) ويمثله الألماني دانييل آبت والبرازيلي لوكاس دي غراسي.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، 22 سائقاً يدشنون منافسات الفورمولا إي الدرعية 2018.. اليوم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن 22 سائقاً يدشنون منافسات الفورمولا إي الدرعية 2018.. اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .