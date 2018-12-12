22 سائقاً يدشنون منافسات الفورمولا إي الدرعية 2018.. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق اليوم الخميس, سباق "السعوديّة للفورمولا إي – الدرعية 2018" في مدينة الدرعية التاريخية، ويستمر حتى 15 ديسمبر، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من 11 دولة هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، نيوزيلندا، بلجيكا، فرنسا، البرازيل ،تايلند، البرتغال الأرجنتين وسويسرا.

وتضم مجموعة المشاركين كوكبةً من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، سيواجهون معاً تحديات عدة في حلبات مألوفة وجديدة في الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) ينتمون لـ11 فريقاً , هي فريق (إنفجنفيرجين ريسنج - المملكة المتحدة), وسيمثله السائقان البريطاني سام بيرد والهولندي روبن فرينجنز، وفريق (إتش دبليو إيه رايس لاب" – ألمانيا) , ويمثله السائقان جاري بافيت وستوافيل فاندورن، وفريق (جيوكس دراجون ريسنج" - الولايات المتحدة الأمريكية ) ويمثلالسائقان الألماني ماكس جانتر والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز، وفريق ( نيسان إي.دامز" – اليابان ) ويمثله السائقان التايلاندي أليكسندر ألبون والسويسري سيباستيان بويمي، وفريق (باناسونيك جاكوار ريسنج" - المملكة المتحدة) وسيتولى قيادة سيارات هذا الفريق البرازيلي نيلسون بيكيت جونيور والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق (فينتوري فورمولا إي" – موناكو) الذي تعاون هذا العام مع سائق سيارات فورمولا 1 البرازيلي فيليب ماسا، والسويسري إدواردو موراتارا.

وفريق (إن أي يو فورمولا إي" - المملكة المتحدة) وسيمثله البريطاني أوليفر تيرفي، والإيطالي لوكا فيليبي , وفريق (ماهيندرا ريسنج" –الهند) الذي تعاقد في هذا السباق مع البلجيكي جيروم دامبروزيو والسويدي فيلكس روزنكوفيست والألماني نيك هيدفيلد لقيادة سياراته ،وفريق (بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" – ألمانيا) ويمثله البريطاني أليكساندر سيمز والبرتغالي أنتونيوو فيلكس دا كوستا، وفريق (دي إس تيكيتا" – الصين) وسيقود الفريق هذا الموسم نجما سباقات فورمولا أي المخضرمين الألماني أندريه لوتيرير، وبطل فورمولا إي لعام 2018 الفرنسي جان-إريك فيرغن، وآخر الفرق المشاركة هو فريق (أودي سبورت آبت شيفلر" – ألمانيا) ويمثله الألماني دانييل آبت والبرازيلي لوكاس دي غراسي.