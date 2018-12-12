نادي الوحدة يحتفي بـ"يوم البيعة"

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت مساء اليوم الأربعاء احتفائية نادي القيادة والتواصل بنادي الوحدة بإشراف المسؤولية الاجتماعية، بمناسبة يوم البيعة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وحصول نادي الوحدة للقيادة والتواصل توستماسترز على النقاط العشر.

بدأ الحفل من بعد صلاة المغرب، وكان ضيف الشرف رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة عبدالرحمن مؤمنة، ونائبه الدكتور أوس الحازمي.

افتتح الحفل بكلمة رئيس نادي التوستماسترز أشرف الحارثي، وبعده بدأت المسابقات الخطابية المعدة والارتجالية، وخطب الساحة، وبمتابعة أمين عام النادي مشعل القرشي.



حضر اللقاء: مشرف المسؤولية الاجتماعية بنادي الوحدة الرياضي عصام البركاتي، ورئيس القسم محمد نصر الدين هوساوي، ورئيس المنطقة فيصل المطرفي.

وانتهى اللقاء بكلمة لضيف الشرف ورئيس القسم، وانتهت بتقطيع كيكة الاحتفال والتقاط صورة جماعية.