"الأرصاد" تنبِّه: أمطار رعدية على الرياض والقصيم.. وتدنٍّ للرؤية بالطائف

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة القصيم والرياض ومكة المكرمة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الطائف من الساعة الـ23.45 من مساء الأربعاء حتى الساعة الثامنة صباح الخميس.
وقالت إن منطقة الرياض تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رماح والزلفي والأرطاوية والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد للعاصمة الرياض، وذلك الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وفي تنبيه ثالث، خصت به منطقة القصيم، قالت إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأجزاء المجاورة لها، وذلك الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
"الأرصاد" تنبِّه: أمطار رعدية على الرياض والقصيم.. وتدنٍّ للرؤية بالطائفخلف الدوسري الخليج 365 2018-12-12
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة القصيم والرياض ومكة المكرمة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الطائف من الساعة الـ23.45 من مساء الأربعاء حتى الساعة الثامنة صباح الخميس.
وقالت إن منطقة الرياض تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رماح والزلفي والأرطاوية والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد للعاصمة الرياض، وذلك الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وفي تنبيه ثالث، خصت به منطقة القصيم، قالت إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأجزاء المجاورة لها، وذلك الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
11:59 PM
تُصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.. وتستمر حتى مساء الخميس
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة القصيم والرياض ومكة المكرمة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الطائف من الساعة الـ23.45 من مساء الأربعاء حتى الساعة الثامنة صباح الخميس.
وقالت إن منطقة الرياض تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رماح والزلفي والأرطاوية والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد للعاصمة الرياض، وذلك الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وفي تنبيه ثالث، خصت به منطقة القصيم، قالت إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأجزاء المجاورة لها، وذلك الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
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المصدر : الخليج 365
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