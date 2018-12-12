شاهد.. "مدني ينبع النخل" ينتشل شابًّا سقط من أعلى شلالات جبال رضوى

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انتشلت فِرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل شابًّا؛ سقط في منطقة جبلية وعرة من أعلى شلالات جبال رضوى بمركز تلعة نزا، وذلك بعد خروجه للتنزه للاستمتاع بمنظر الشلالات. وقد باشر الدفاع المدني الحالة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج للاشتباه بإصابته بكسر، وحالته مستقرة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أنقذت مواطنًا، سقط أثناء صعوده جبل رضوى بقرية تلعة نزا (٦٥ كم بمنطقة وعرة). مشيرًا إلى أنه تم إنزال الشاب، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاشتباه في إصابته بكسر، وحالته مستقرة.
يُذكر أن جبل رضوى هو جبل يقع في شرق ينبع بمنطقة المدينة المنورة غربي السعودية، ويحده من شمال الشرق مركز الفقعلي، ومن شمال الغرب مركز رخو، ومن جنوب الغرب مركز تلعة نزا، ويبلغ ارتفاعه 2170 مترًا.
شاهد.. "مدني ينبع النخل" ينتشل شابًّا سقط من أعلى شلالات جبال رضوىماجد الرفاعي الخليج 365 2018-12-12
انتشلت فِرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل شابًّا؛ سقط في منطقة جبلية وعرة من أعلى شلالات جبال رضوى بمركز تلعة نزا، وذلك بعد خروجه للتنزه للاستمتاع بمنظر الشلالات. وقد باشر الدفاع المدني الحالة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج للاشتباه بإصابته بكسر، وحالته مستقرة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أنقذت مواطنًا، سقط أثناء صعوده جبل رضوى بقرية تلعة نزا (٦٥ كم بمنطقة وعرة). مشيرًا إلى أنه تم إنزال الشاب، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاشتباه في إصابته بكسر، وحالته مستقرة.
يُذكر أن جبل رضوى هو جبل يقع في شرق ينبع بمنطقة المدينة المنورة غربي السعودية، ويحده من شمال الشرق مركز الفقعلي، ومن شمال الغرب مركز رخو، ومن جنوب الغرب مركز تلعة نزا، ويبلغ ارتفاعه 2170 مترًا.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
11:39 PM
نُقل للمستشفى لتلقي العلاج للاشتباه بإصابته بكسر.. وحالته مستقرة
انتشلت فِرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل شابًّا؛ سقط في منطقة جبلية وعرة من أعلى شلالات جبال رضوى بمركز تلعة نزا، وذلك بعد خروجه للتنزه للاستمتاع بمنظر الشلالات. وقد باشر الدفاع المدني الحالة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج للاشتباه بإصابته بكسر، وحالته مستقرة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أنقذت مواطنًا، سقط أثناء صعوده جبل رضوى بقرية تلعة نزا (٦٥ كم بمنطقة وعرة). مشيرًا إلى أنه تم إنزال الشاب، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاشتباه في إصابته بكسر، وحالته مستقرة.
يُذكر أن جبل رضوى هو جبل يقع في شرق ينبع بمنطقة المدينة المنورة غربي السعودية، ويحده من شمال الشرق مركز الفقعلي، ومن شمال الغرب مركز رخو، ومن جنوب الغرب مركز تلعة نزا، ويبلغ ارتفاعه 2170 مترًا.
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المصدر : الخليج 365
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