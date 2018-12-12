تيريزا ماي تتعهد بالتخلي عن السلطة قبل 2022

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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء) عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2022، في محاولة للتصدي لتصويت يجريه نواب حزبها لحجب الثقة عنها بسبب معارضتهم لاتفاق "بريكست" الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب عن حزب المحافظين اليك شيلبروك للصحافيين بعد لقاء مغلق بين "ماي" ونواب حزبها: "لقد قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022"، وفقًا لـ"رويترز".
من ناحية أخرى، أكدت الوزيرة آمبر راد أن "ماي" تعهدت عدم الترشح العام 2022، الأمر الذي نقله أيضًا عنها النائب روبرت باكلاند.
وذكر "باكلاند" أنها "قالت من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة، قبل أن تكمل أنها ستقبل واقع أن هذا الأمر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها".
وكانت تيريزا ماي تتحدث أمام اللجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي لحزب المحافظين قبل بدء التصويت الذي أطلقه 48 نائبًا من المحافظين لحجب الثقة عنها، أي 15 في المائة من الكتلة، وهي العتبة المطلوبة لإجراء هذا التصويت.
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تيريزا ماي تتعهد بالتخلي عن السلطة قبل 2022صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء) عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2022، في محاولة للتصدي لتصويت يجريه نواب حزبها لحجب الثقة عنها بسبب معارضتهم لاتفاق "بريكست" الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب عن حزب المحافظين اليك شيلبروك للصحافيين بعد لقاء مغلق بين "ماي" ونواب حزبها: "لقد قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022"، وفقًا لـ"رويترز".
من ناحية أخرى، أكدت الوزيرة آمبر راد أن "ماي" تعهدت عدم الترشح العام 2022، الأمر الذي نقله أيضًا عنها النائب روبرت باكلاند.
وذكر "باكلاند" أنها "قالت من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة، قبل أن تكمل أنها ستقبل واقع أن هذا الأمر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها".
وكانت تيريزا ماي تتحدث أمام اللجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي لحزب المحافظين قبل بدء التصويت الذي أطلقه 48 نائبًا من المحافظين لحجب الثقة عنها، أي 15 في المائة من الكتلة، وهي العتبة المطلوبة لإجراء هذا التصويت.
منطقة المرفقات
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
11:29 PM
في محاولة لامتصاص غضب معارضيها في حزب المحافظين
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء) عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2022، في محاولة للتصدي لتصويت يجريه نواب حزبها لحجب الثقة عنها بسبب معارضتهم لاتفاق "بريكست" الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب عن حزب المحافظين اليك شيلبروك للصحافيين بعد لقاء مغلق بين "ماي" ونواب حزبها: "لقد قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022"، وفقًا لـ"رويترز".
من ناحية أخرى، أكدت الوزيرة آمبر راد أن "ماي" تعهدت عدم الترشح العام 2022، الأمر الذي نقله أيضًا عنها النائب روبرت باكلاند.
وذكر "باكلاند" أنها "قالت من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة، قبل أن تكمل أنها ستقبل واقع أن هذا الأمر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها".
وكانت تيريزا ماي تتحدث أمام اللجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي لحزب المحافظين قبل بدء التصويت الذي أطلقه 48 نائبًا من المحافظين لحجب الثقة عنها، أي 15 في المائة من الكتلة، وهي العتبة المطلوبة لإجراء هذا التصويت.
منطقة المرفقات
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المصدر : الخليج 365
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