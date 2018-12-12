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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قرارًا بترقية سعود بن مفلح النفيعي رئيس الأخوياء بمكتب أمير منطقة مكة المكرمة إلى المرتبة الخامسة. "النفيعي" للمرتبة الخامسة بإمارة مكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12 أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قرارًا بترقية سعود بن مفلح النفيعي رئيس الأخوياء بمكتب أمير منطقة مكة المكرمة إلى المرتبة الخامسة. 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 11:05 PM أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قرارًا بترقية سعود بن مفلح النفيعي رئيس الأخوياء بمكتب أمير منطقة مكة المكرمة إلى المرتبة الخامسة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "النفيعي" للمرتبة الخامسة بإمارة مكة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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