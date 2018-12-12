السعودية اليوم / فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

أدى فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقباله عند المسجد الحرام العقيد مشبب بن عبدالله آل رمان من القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة .

// انتهـى //

23:54ت م

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مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأدى فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة .وكان في استقباله عند المسجد الحرام العقيد مشبب بن عبدالله آل رمان من القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة .// انتهـى //23:54ت م0304

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