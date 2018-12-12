السعودية اليوم / أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية ومنسوبي التعليم بالمنطقة

أبها 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة بحي السد في أبها مساء اليوم، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية ومنسوبي التعليم في المنطقة وذلك في جلسة سموه الأسبوعية .
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان في مستهل كلمته أن الوطن شهد جملة من التحولات والإصلاحات والإنجازات، كما شهد تنمية شاملة في القطاعات كافة وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم الذي يحظى بدعم كبير ومتواصل من القيادة الرشيدة - أيدها الله - كونه الركيزة الأساسيّة للتنمية المستدامة، منوهاً بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به قطاع التعليم في منطقة عسير من قائد دفة التنمية المباركة في هذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
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23:32ت م
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