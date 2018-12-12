السعودية | وزير الحج والعمرة يستقبل رؤساء وفود الحج بدول العراق وماليزيا ونيجيريا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:30 مساءً, 12 ديسمبر 2018 م

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استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في مكة المكرمة اليوم، ضمن برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج ، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الدكتور خالد أباذر العطية، ومعالي وزير الشؤون الدينية بمكتب رئيس وزراء مملكة اتحاد ماليزيا مجاهد بن يوسف، ومعالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بدولة نيجيريا خديجة بوبكر إبراهيم ، كلاًّ على حده ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة .

وأشاد رؤساء الوفود خلال الاستقبال بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – من جهود يشهد بها القاصي والداني لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أقطار العالم ، منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ورحب معالي وزير الحج والعمرة بأصحاب المعالي الوزراء في بلدهم الثاني، وقدم شكره لهم على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم وإعداد الترتيبات، التي تمكن من أداء وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

