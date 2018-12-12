شكرا لقرائتكم خبر عن «العيسى»: عودة «الإملاء والخط» للمرحلة الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، عودة منهج الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، على أن تكون بقية السنوات في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي المقبل.

وكشف عن تحول جديد ستشهده استراتيجيات المناهج الدراسية بدءاً من الفصل الدراسي المقبل، وما يليه من الأعوام الدراسية، مشيراً إلى أن وزارة التعليم لن تتوانى في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بتفاصيلها وأدق جزئياتها وفق متطلبات رؤية 2030 .

وأكد معاليه أن مرحلة تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المحتوى العلمي مستمرة خاصة في زمن الانفجار المعرفي والمعلوماتي الذي يمثل التحدي الأكبر لدى الطلاب اليوم على مستوى العالم .

وألمح العيسى أن إدخال مهارات القرن الحادي والعشرين على المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية والتي شملت التفكير الناقد بناءً على المنهج الفلسفي، ومبادئ القانون، والثقافة المالية ستسهم في تهيئة الطلاب والطالبات وتسلحهم لمهارات القرن وحل المشكلات، والمشاركة بشكل متزايد في التواصل بين الثقافات، والتفكير النقدي والإبداعي، والتكامل التكنولوجي.