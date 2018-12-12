الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من غوتيرس.. ويبحثان مستجدات الأزمة اليمنية

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شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من غوتيرس.. ويبحثان مستجدات الأزمة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.
وقد جرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليًّا في مملكة السويد.
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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من غوتيرس.. ويبحثان مستجدات الأزمة اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .