شكرا لقرائتكم #عودة_الإملاء_والخط_للمناهج.. نريد جيلًا جديدًا يعرف الفرق بين ذلك وذالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع خطة وزارة التعليم، والتي أعلنت اليوم عن إطلاقها، لتطوير المقررات الدراسية، والتي تشمل الإملاء والخط ومهارات التفكير الناقد والفلسفة والقانون وغيرها.

ودشن مغردون عبر “تويتر”، وسمًا بعنوان “عودة الإملاء والخط للمناهج”، ثمنوا من خلاله هذا القرار لتطوير الملكات والقدرات الإملائية واللغوية للأبناء.

وتفاعلت صاحبة حساب ضوء القمر مع الوسم بقولها: “قرار موفق،، الطلاب بحاجتها، وهو مهم جدًّا، لكثرة ممارستها في كافة الأنشطة والمعاملات”.

وقال خالد معلقًا على وسم عودة الإملاء والخط للمناهج بقوله: “قرار موفق جدًّا”.

وكتب عبدالله رده الزهراني تغريدة قال فيها: “خطوة موفقة رغم تأخرها.. وسوف يكون لها أثر بالغ في بناء جيل قادم من الطلاب والطالبات المميزين والأقوياء لغويًّا”.

وغرد الشريف قائلًا: أخيرًا سيظهر لنا جيل جديد يعرف الفرق بين ذلك- ذالك، وهكذا- هاكذا، وظيفة- وضيفة، حضور- حظور”.

وقال سالم العنزي: “خطوة موفقة وجيدة الإملاء والخط ويا ليت يرجع التعبير أحسن قرار لوزير التعليم على أيامنا، وهي موجودة ما شاء الله علينا خطوط وإملاء صحيح الحين تمسك واحد بالمتوسط ما يعرف يكتب لك جملة حتى”.

وتفاعل تركي السهيمي مع الوسم بقوله: “قرار تأخر كثيرًا”.

وأوضحت وزارة التعليم، أن خطة تطوير المناهج، تبدأ اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إطلاق سلسلة تطوير المقررات الدراسية اعتبارًا من الفصل الدراسي القادم وتشمل الإملاء والخط ومهارات التفكير الناقد والفلسفة والقانون وغيرها”.

وأكد وزير التعليم، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أنه يتم تجريبها حاليًّا في ٤٠ مدرسة ابتدائية (بنين وبنات)”.

وقال وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى: إنه امتداد لجهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية، فقد أطلقنا المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناهج لغتي، والتي تم تخصيصها للصفوف الأولية.

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