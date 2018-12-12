الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم لها،بنظام الإنذار المبكر عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح على منطقة الرياض وخاصة على رماح و الزلفي والأرطاوية الأجزاء المجاورة وقد تمتد إلى العاصمة و الخرج والأجزاء المجاورة لها.

كما أطلقت نفس التنبيه المتقدم الذي أفاد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة القصيم وخاصة بريدة ويشمل عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأجزاء المجاورة لها.

وكانت قد أطلقت نفس التنبيه بخصوص المنطقة الشرقية .