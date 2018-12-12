شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لـ «غوتيريس»: المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (الأربعاء)، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش.
وقد جرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.
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