شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يعزي ملك البحرين وولي عهده في وفاة الشيخة نورة آل خليفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه سموه عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ.

وسأل ولي العهد الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وقد عبر ملك مملكة البحرين، عن شكره لولي العهد على مشاعره الصادقة وتعزيتهم في الفقيدة، داعياً المولى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

كما أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً بوليالعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، عبر فيه عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله -، داعياً الله أن يرحم الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وقد عبر ولي عهد مملكة البحرين، عن عظيم شكره لولي العهد على عزائه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله أن يجزل له الأجر والمثوبة.