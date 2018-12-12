شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: أفكار كوادرنا عززت الأمن السيبراني للشبكات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع وبرامج الأمن السيراني في مجال الشبكات الكهربائية، وأن العديد من الأوراق العلمية والأفكار الإبداعية التي قدمتها كوادر وكفاءات وطنية، أسهمت في تطوير وتحسين خطط وإجراءات الأمن السيبراني للشبكات الكهربائية في المملكة.

وأوضح ضمن مشاركة الشركة السعودية للكهرباء في فعاليات المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الذكية 2018 التي انطلقت بجدة اليوم وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ خططها وبرامجها لتطوير التقنيات الذكية للشبكات الكهربائية، حيث تعد هذه البرامج محوراً أساسياً في كافة إجراءاتها ومشروعاتها.

وتناول السديري دور الكوادر الوطنية المدربة التي تتجاوز نسبتها في الشركة 91 في المائة، في تنفيذ المشاريع الكهربائية المختلفة، ومنها الشبكات الذكية، بعد أن تمكنت الشركة من وضع استراتيجية طويلة المدى لتطوير هذه الكوادر، والاستفادة من خبراتها، وتعزيز قدراتها من خلال تدريبها داخل وخارج المملكة؛ وأن «السعودية للكهرباء» افتتحت المركز التنفيذي لتطوير القياديين «ELDC»؛ لغرض تطوير القيادات والكفاءات الواعدة، إضافة إلى معاهد الشركة المختلفة التي تخرج الآلاف سنوياً.

وأشاد بالأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر من قبل الكوادر الوطنية والمختصين في الشركة في مجال تقنيات الشبكات الذكية وتعزيز قدرات وكفاءة الشبكة الكهربائية، ولافتاً النظر إلى أن هذه الدراسات، جنباً إلى جنب مع الجهات الأخرى المشاركة في المؤتمر، ستُسلط الضوء على التحديات في مجال الشبكات الذكية في المملكة.

يُذكر أن «السعودية للكهرباء» تشارك في المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الذكية 2018 بعدد من الأوراق العلمية في مجال تطوير أداء شبكات النقل الكهربائي، وتجارب ومشروعات الشركة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشغيل الألياف البصرية، من خلال أوراق عمل لشركة «ضوئيات» إحدى الشركات التابعة لها.