شكرا لقرائتكم خبر عن العمري يحصد المركز الأول في منافسات المسرح الصغير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

كرمت إدارة مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم جدة، الطالب زياد سعيد العمري من طلاب مدارس الفال التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، وذلك بمناسبة تتويجه بالمركز الأول على مستوى تعليم جدة في مسابقة المسرح الصغير.

ويعتبر زياد من المواهب الطلابية في منافسات الإلقاء الفردي والتي يشار إليها بالبنان، حيث سبق أن كرمه مدير مكتب التعليم بشرق جدة الدكتور عثمان السهيمي نظير إبداعاته في المسابقات المسرحية.