ولي العهد يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.
وجرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد ولي العهد خلال الاتصال دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليا في مملكة السويد.
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