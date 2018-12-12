السعودية | محمد بن سلمان لغوتيرس: نتطلع لنتائج جيدة بمشاورات اليمن

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان لغوتيرس: نتطلع لنتائج جيدة بمشاورات اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

وقد جرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد التقى، الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس على هامش انعقاد #قمة_العشرين التي عقدت قبل أسبوعين في الأرجنتين.