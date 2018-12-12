في ختام الجولة 16 من دوري الأولى: أبها يواصل الصدارة

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات جمعت أبها مع النجوم، والمجزل مع جدة، والعين مع القيصومة، والأنصار مع هجر، والعدالة مع نجران.

وابتعد أبها في صدارة الترتيب بعد فوزه على النجوم 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ورفع أبها رصيده لـ 33 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد النجوم عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب نادي الحمادة، حسم التعادل السلبي مباراة المجزل وجدة، ليرفع المجزل رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد جدة لـ 27 نقطة في المركز الثاني.



وعاد القيصومة من ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة بفوز على مضيفه العين 1-0 ورفع القيصومة رصيده لـ 13 نقطة في المركز العشرين، فيما توقف رصيد العين عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل الأنصار على ملعبه بالمدينة المنورة مع ضيفه هجر 1-1، ورفع الأنصار رصيده لـ 25 نقطة في المركز الرابع، فيما حل هجر خامسًا في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حقق العدالة فوزًا على ضيفه نجران 2-0، ورفع العدالة رصيده لـ 24 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد نجران عند 21 نقطة في المركز التاسع.