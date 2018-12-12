ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة.. ويؤكد دعم السعودية لجهود حل الأزمة اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.

وقد جرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليًا في مملكة السويد.