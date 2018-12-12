ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة.. ويؤكد دعم السعودية لجهود حل الأزمة اليمنية

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.
وقد جرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليًا في مملكة السويد.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة.. ويؤكد دعم السعودية لجهود حل الأزمة اليمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.
وقد جرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليًا في مملكة السويد.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
10:26 PM
بحثا مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.
وقد جرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليًا في مملكة السويد.
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المصدر : الخليج 365
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