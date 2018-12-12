رئيس بلدية العارضة يقف على احتياجات القطاع الجبلي ويلتقي بالسكان

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وقف رئيس بلدية محافظة "العارضة" بمنطقة جازان سعيد بن جبران التليدي، على احتياجات القطاع الجبلي شرق المحافظة، والتقى بالسكان واستمع لمطالبهم، في جولة رافقه فيها رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري.
وشملت الجولة الوقوف على أعمال فرق الرش تزامنًا مع الأمطار التي تتعرض لها المنطقة وفرق إزالة العوائق والخدمات للطرقات المؤدية للقرى الجبلية وبعض المشاريع البلدية في القطاع.
وقال "التليدي": إن القطاع الجبلي جزء لا يتجزأ من المنظومة، موضحًا أنه سيحظى باهتمام كبير من قبل البلدية وأمانة المنطقة، وأنه سينال نصيبه من المشاريع جنبًا إلى جنب مع بقية المراكز والقرى في المحافظة.
من جانبه أشار رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري إلى أن الجولات على قرى القطاع الجبلي ستستمر لرصد الاحتياجات البلدية، لافتًا إلى أنه ستتم مناقشة مطالب الأهالي المطروحة والبحث عن حلول جذرية لبعض المشاريع.
وبيّن أن تضاريس المنطقة تقف عائقًا أمام وصول العديد من الخدمات؛ وهو ما سيتم التغلب عليها مستقبلًا.
رئيس بلدية العارضة يقف على احتياجات القطاع الجبلي ويلتقي بالسكانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
وقف رئيس بلدية محافظة "العارضة" بمنطقة جازان سعيد بن جبران التليدي، على احتياجات القطاع الجبلي شرق المحافظة، والتقى بالسكان واستمع لمطالبهم، في جولة رافقه فيها رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري.
وشملت الجولة الوقوف على أعمال فرق الرش تزامنًا مع الأمطار التي تتعرض لها المنطقة وفرق إزالة العوائق والخدمات للطرقات المؤدية للقرى الجبلية وبعض المشاريع البلدية في القطاع.
وقال "التليدي": إن القطاع الجبلي جزء لا يتجزأ من المنظومة، موضحًا أنه سيحظى باهتمام كبير من قبل البلدية وأمانة المنطقة، وأنه سينال نصيبه من المشاريع جنبًا إلى جنب مع بقية المراكز والقرى في المحافظة.
من جانبه أشار رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري إلى أن الجولات على قرى القطاع الجبلي ستستمر لرصد الاحتياجات البلدية، لافتًا إلى أنه ستتم مناقشة مطالب الأهالي المطروحة والبحث عن حلول جذرية لبعض المشاريع.
وبيّن أن تضاريس المنطقة تقف عائقًا أمام وصول العديد من الخدمات؛ وهو ما سيتم التغلب عليها مستقبلًا.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
10:24 PM
شملت الجولة الوقوف على أعمال فرق الرش تزامنًا مع الأمطار
وقف رئيس بلدية محافظة "العارضة" بمنطقة جازان سعيد بن جبران التليدي، على احتياجات القطاع الجبلي شرق المحافظة، والتقى بالسكان واستمع لمطالبهم، في جولة رافقه فيها رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري.
وشملت الجولة الوقوف على أعمال فرق الرش تزامنًا مع الأمطار التي تتعرض لها المنطقة وفرق إزالة العوائق والخدمات للطرقات المؤدية للقرى الجبلية وبعض المشاريع البلدية في القطاع.
وقال "التليدي": إن القطاع الجبلي جزء لا يتجزأ من المنظومة، موضحًا أنه سيحظى باهتمام كبير من قبل البلدية وأمانة المنطقة، وأنه سينال نصيبه من المشاريع جنبًا إلى جنب مع بقية المراكز والقرى في المحافظة.
من جانبه أشار رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري إلى أن الجولات على قرى القطاع الجبلي ستستمر لرصد الاحتياجات البلدية، لافتًا إلى أنه ستتم مناقشة مطالب الأهالي المطروحة والبحث عن حلول جذرية لبعض المشاريع.
وبيّن أن تضاريس المنطقة تقف عائقًا أمام وصول العديد من الخدمات؛ وهو ما سيتم التغلب عليها مستقبلًا.
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المصدر : الخليج 365
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