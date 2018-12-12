أمير الرياض يشارك سفارة البحرين احتفالاتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل يرافقه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
ونوه سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي إلى العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وقال: "البحرين عزيز وغالي يرفع الرأس هو وأبناؤه ووطنه وطن فعلاً يشيد ويرفع ويعز كل من يكون متواصلًا معه، ونحن نتواصل مع البحرين لنكون في سفينة واحدة للمستقبل الذي ننشده جميعاً في عز ورخاء وسؤدد للبحرين الشقيق وللمملكة العربية السعودية هاتين المملكتين لهما دور كبير في تعزيز العلاقات بين دول الخليج وسيكونون - إن شاء الله - أداة للإصلاح والعمل الجيد والنير بما فيه خير للشعبين وخير لشعوب الخليج والأمة العربية والإسلامية".
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
أمير الرياض يشارك سفارة البحرين احتفالاتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل يرافقه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
ونوه سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي إلى العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وقال: "البحرين عزيز وغالي يرفع الرأس هو وأبناؤه ووطنه وطن فعلاً يشيد ويرفع ويعز كل من يكون متواصلًا معه، ونحن نتواصل مع البحرين لنكون في سفينة واحدة للمستقبل الذي ننشده جميعاً في عز ورخاء وسؤدد للبحرين الشقيق وللمملكة العربية السعودية هاتين المملكتين لهما دور كبير في تعزيز العلاقات بين دول الخليج وسيكونون - إن شاء الله - أداة للإصلاح والعمل الجيد والنير بما فيه خير للشعبين وخير لشعوب الخليج والأمة العربية والإسلامية".
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
10:23 PM
منوهًا إلى العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل يرافقه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
ونوه سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي إلى العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وقال: "البحرين عزيز وغالي يرفع الرأس هو وأبناؤه ووطنه وطن فعلاً يشيد ويرفع ويعز كل من يكون متواصلًا معه، ونحن نتواصل مع البحرين لنكون في سفينة واحدة للمستقبل الذي ننشده جميعاً في عز ورخاء وسؤدد للبحرين الشقيق وللمملكة العربية السعودية هاتين المملكتين لهما دور كبير في تعزيز العلاقات بين دول الخليج وسيكونون - إن شاء الله - أداة للإصلاح والعمل الجيد والنير بما فيه خير للشعبين وخير لشعوب الخليج والأمة العربية والإسلامية".
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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المصدر : الخليج 365
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