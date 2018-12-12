في مباراة تاريخية.. العين يتجاوز "ويلينجتون" في مونديال العالم للأندية

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب موعداً مع الترجي التونسي في ربع النهائي

تأهل فريق العين الإماراتي إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" وذلك بعد تغلبه على فريق ويلينجتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية نتيجة اللقاء "4/ 3 " بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

ونجح فريق العين الإماراتي في تحويل تأخره بثلاثة أهداف نظيفة إلى التعادل بثلاثة أهداف لمثلها في الوقت الأصلي للمباراة واستمر التعادل في الوقتين الإضافيين ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية.

وتمكن ويلينجتون من التقدم بثنائية دون رد في أول ربع ساعة من المباراة عن طريق ماريو باريسا في الدقيقة 11 وأرون كلافام في الدقيقة 15 وأضاف ماريو ليلتش الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وتمكن لاعب العين الياباني تسوكاسا شيوتاني ومن مجهود فردي رائع من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف لهدف.

وعاد فريق العين بشكل قوي ومغاير في الشوط الثاني ونجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة وتمكن سريعاً من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق لاعبه تونجو دومبيا واستمر ضغط الزعيم العيناوي بكامل خطوطه على الفريق النيوزيلندي إلى أن تمكن اللاعب البديل ماركوس بيرج من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 85.



وفي الشوطين الإضافيين الأول والثاني واصل فريق العين فرض سيطرته على مجريات المباراة إلا أنه لم يتمكن من تسجيل هدف ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي منحت ممثل الإمارات في البطولة وبجدارة بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي ليلاقي فريق الترجي التونسي يوم السبت المقبل.



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