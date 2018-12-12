8 ملاحظات رصدتها فرق تفتيش الطب التكميلي على "حجامات" الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت دعايات مضللة وعدم وجود رخص واستخدام أجهزة غير مرخصة

أسفرت الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو الطب البديل والتكميلي على عيادات الحجامة المرخصة بالمشاركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في مدينة الرياض، عن ضبط أكثر من ثماني مخالفات للمعايير والاشتراطات على مراكز عدة، وتم تطبيق النظام بحقهم جميعاً.

وأوضح لـ"الخليج 365" المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر بن سعيد الأحمري، أن المخالفات المرصودة ضد المراكز اشتملت على العمل بدون تسجيل وتصنيف، وعدم وجود رخصة مزاولة مهنة، واستخدام أجهزة غير مصرّح بها، ووجود إعلانات تحتوي على ادّعاءات طبية مخالفة، وعمل بعض الممارسين في منشأة لا يتبعون لها، بالإضافة إلى وجود كؤوس للحجامة مكشوفة داخل العيادة دون تعقيم، والتخلص الخاطئ من الأدوات الحادة والنفايات، وعدم وجود الشهادة الصحية للممارسين، والعديد من المخالفات الأخرى.

وأضاف بأن هذه الجولة التفتيشية تهدف إلى رفع الوعي للعاملين في عيادات الحجامة، وتزويدهم بالإجراءات والسياسات المتبعة في عيادات الحجامة، للوصول إلى ممارسة صحية آمنة.

وشدد "الأحمري" على ضبط أداء الممارسين والمنشآت المرخصة حسب المعايير الفنية والأنظمة والتعليمات المعتمدة من قبل المركز، وضرورة تطبيقها بالشكل الصحيح ومخالفة من يقوم بالتهاون بها.

يذكر أن عدد مراكز الحجامة المرخصة بالعاصمة الرياض يبلغ ٢٢ مركزاً موزعة على مختلف الأحياء، وذلك حسب إحصائية أصدرها المركز قبل أشهر عدة.