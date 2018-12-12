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محمد بن مسعود - الدمام - مصدر بالخارجية يقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها لفرنسا وضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



المملكة تدين حادث إطلاق النار قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12 عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها لفرنسا وضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 09:49 PM مصدر بالخارجية يقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا مصدر بالخارجية يقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها لفرنسا وضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



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المصدر : الخليج 365